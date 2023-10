Giambruno, Meloni colpisce Marina: più spot in Rai. "A Mediaset niente favori"

Caso Giambruno, Meloni e la vendetta su Mediaset. Ecco a cosa sta pensando la premier

Non si placa il caso Giambruno, Meloni continua nel suo piano di vendetta: colpire Mediaset e FI. L'ultima idea riguarda gli spot pubblicitari in Rai, FdI sta pensando ad un innalzamento del tetto, creando un problema non da poco ai concorrenti di Mediaset. Il ministro Urso conferma l'ipotesi che é sul tavolo della premier: "Stiamo valutando, niente favori al Biscione...". Dopo il taglio del canone da 90 a 70 euro in bolletta inserito in legge di Bilancio su richiesta della Lega, - si legge su Il Fatto Quotidiano - nel consiglio di amministrazione della Rai di mercoledì è emersa l'ipotesi di chiedere di aumentare la pubblicità per recuperare i fondi perduti. E adesso il governo apre a questa ipotesi.

"Ascolterò - dice il ministro Urso a Il Fatto - le richieste dell’azienda e le valuteremo. Il mio compito è quello di assicurare che il contratto di servizio appena votato dal Parlamento venga rispettato. Una mossa che rappresenterebbe un’altra ritorsione di Giorgia Meloni nei confronti di Mediaset, dopo la pubblicazione dei fuorionda di Striscia La Notizia su Andrea Giambruno. Questo sarebbe un colpo molto duro per i Berlusconi perché porterebbe Viale Mazzini a rubare una parte della pubblicità al Biscione. Oggi infatti la Rai ha un tetto pubblicitario fissato al 6% per ogni ora tra le 6 e le 18 e del 22% tra le 18 e le 24, nella fascia serale. Mediaset invece ha un tetto fissato al 20% durante tutta la giornata. Ora l'ipotesi che si fa strada in Viale Mazzini è quella di riportare il tetto pubblicitario al 7% com'era lo scorso anno.