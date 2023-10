Gigi Hadid "teme per la propria vita". Minacce dopo la polemica con Israele

Minacce di morte a Gigi Hadid e famiglia dopo la polemica con Israele

Gigi Hadid “teme per la propria vita”. La top model, negli scorsi giorni, aveva espresso la sua vicinanza verso la Palestina ma non avrebbe mai potuto immaginare la reazione della parte opposta.

A commentare con delle storie su Instagram il suo post sui social è stato infatti l’account ufficiale del governo israeliano, il quale ha scritto: "Non c'è niente di coraggioso nel massacro degli israeliani da parte di Hamas". Condannare Hamas per quello che è (ISIS) non è anti-palestinese e sostenere gli israeliani nella loro lotta contro i barbari terroristi è la cosa giusta da fare.' L'account dello Stato di Israele ha poi indirizzato i commenti a Gigi, taggando il suo account e scrivendo: "Hai dormito la scorsa settimana?"

Gigi Hadid



E ancora: "Il tuo silenzio è stato molto chiaro riguardo alla tua posizione. Ti vediamo.' Il governo israeliano ha pubblicato un'immagine di quello che sembrava essere un pavimento macchiato di sangue accanto ai giocattoli dei bambini e ha scritto: "Se non condanni questo, le tue parole non significano NIENTE", taggando nuovamente Gigi Hadid.

Ma non è tutto. Perché dopo la polemica con il governo, l’intera famiglia di Gigi Hadid starebbe ricevendo minacce di morte. Come scrive Leggo, Tmz, il sito americano di gossip, sostiene che “fonti a conoscenza dei fatti” avrebbero rivelato al giornale che tutti i membri della famiglia – Gigi, Bella, Anwar e i loro genitori Mohamed e Yolanda – “temono per la propria vita”.

Secondo TMZ, Gigi e la sua famiglia, hanno dovuto cambiare i loro numeri di telefono a causa delle minacce, ma fonti vicine agli Hadid hanno riferito che parole orribili e minatorie sono giunte alla famiglia via e-mail, tramite social media ed anche telefonicamente, perché i loro numeri di telefono sarebbero stati diffusi online. L'imprenditore immobiliare Mohamed Hadid, padre di Gigi, sta valutando la possibilità di rivolgersi all'FBI per chiedere di aprire un'indagine sull'accaduto.