Lunedì, 19 aprile 2021 - 14:00:00 Giletti, malore in diretta a Non è l'arena: "Voglio arrivare alle 22". VIDEO Il conduttore Massimo Giletti si è sentito male mentre conduceva Non è l'arena su La7: suda, si fa portare una sedia, ma continua con la trasmissione