Gino Cecchettin e il libro "Cara Giulia". Ora ha una manager e fa lo scrittore

Gino Cecchettin, il libro su Giulia. Una narrazione forte e un appello alle famiglie

Gino Cecchettin ha annunciato l'uscita di un libro scritto da lui e dedicato alla drammatica vicenda di sua figlia, brutalmente uccisa dal suo fidanzato Filippo Turetta. Il testo, che uscirà in libreria il prossimo 15 marzo, edito da Rizzoli, è dedicato proprio alla amata figlia e si intitola "Cara Giulia". Gino Cecchettin - si legge su Il Corriere della Sera - ha scelto di non restare in silenzio e di raccontare "quello che ha imparato" da sua figlia in un libro. L'opera è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere. Il libro è una lunga lettera, una narrazione forte e un appello alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni in cui Gino Cecchettin, attraverso la storia di Giulia, si interroga sugli errori e sulle radici profonde della cultura patriarcale della nostra società.

"Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico", scrive Gino Cecchettin, 54 anni, titolare di una piccola azienda di elettronica, che in memoria di Giulia, cui è stata conferita il 2 febbraio la laurea alla memoria in ingegneria biomedica, ritirata dalla sorella Elena, è impegnato nella costruzione di progetti per combattere la violenza di genere. Gino Cecchettin aveva comunicato, circa un mese fa, di essersi affidato all’agenzia di comunicazione che tratta scrittori e autori di fiction. Si tratta della Andrew Nurberg di Londra, la sua agente si chiama Barbara Barbieri. "Il signor Cecchettin ha bisogno di riposare", aveva fatto sapere la manager che cura i suoi rapporti con la stampa.