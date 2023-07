Giro di poltrone tra Corriere e Sole 24 Ore: Marco Ferrando va da Cairo

Marco Ferrando pronto a lasciare il Sole 24 Ore

Marco Ferrando, caporedattore Finanza e Mercati de Il Sole 24 Ore sarebbe in procinto di lasciare il quotidiano di Confndustria per andare al Corriere della Sera. Secondo quanto riferiscono fonti accreditate ad Affaritaliani.it, in Via Solferino approderà prima come vice del capo dell'economia Nicola Saldutti per poi prenderne il posto, visto che Saldutti diventerà vicedirettore del Corriere. L'avvicendamento avrà luogo da settembre. Si tratta di un periodo particolarmente movimentato per il settore dei media. Da registrare, infatti, l'uscita turbolenta di Osvaldo De Paolini dal Messaggero e la nomina di Davide Desario alla direzione dell'Adnkronos.