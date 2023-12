Giusy Meloni ruba la scena a Giorgia, ecco chi è la giornalista. FOTO

Chi è Giusy Meloni, da MilanTv fino alla Rai con la Domenica Sportiva. FOTO

Ad Atreju 2023, al centro dell’attenzione non c’era solo una Meloni. E no, non stiamo parlando della sorella di Arianna, la sorella di Giorgia. No, perché all’evento di Fratelli d’Italia c’era un’altra omonima di cognome, ma che di nome fa Giusy.

Mora dagli occhi neri e bocca sensuale, è stata la più ammirata della festa, corteggiatissima, inedita voce e volto scoperto da Andrea Moi, il capo della comunicazione di FdI. Tanto brillante da far arrossire anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, tra le altre cose proprio compagno di Arianna Meloni.

Giusy Meloni (Instagram giusymeloni)



Il “cognato d’Italia” si è infatti ben guardato dal salutarla dopo essere stato intervistato. Sia mai che Arianna possa fraintendere… Ma chi è Giusy Meloni, tanto brava e bella da mettere in difficoltà pure i più imperturbabili esponenti politici?

Nata il primo di aprile, giornalista, appassionata di calcio, ha iniziato in Sportitalia per poi passare a Milan Tv. Infine approda alla storica “Domenica Sportiva” dove solitamente interagisce con Adriano Panatta e Lele Adani. Ma non solo. Giusy Meloni è anche conduttrice radiofonica su Radio Serie A e attrice. La possiamo infatti vedere nel film “Corro da te” con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino e nel cortometraggio “Addicted”.

Della sua vita privata si sa ben poco. Ad esempio, non si sa nulla del suo fidanzato (sempre che ne abbia uno), informazione di non poco interesse guardando la quantità di ricerche sul tema su Google.