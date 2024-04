Glocal Genova: riflettori sul giornalismo e la comunicazione

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024 al Centro Congressi dell’Acquario di Genova si terrà "Glocal Comunicazioni", l'edizione ligure del festival del giornalismo digitale. Nato nel 2012 dalla redazione di VareseNews, il Festival Glocal ha sempre avuto l'obiettivo di superare i confini del locale per abbracciare una prospettiva più globale.

L’edizione ligure di Glocal

Nell'era digitale, comunicare significa navigare attraverso un oceano di simboli e messaggi, dove ogni dettaglio può avere un impatto significativo. “Glocal Comunicazioni" si propone di esplorare la complessità e la multidimensionalità di questo universo, abbracciando ogni aspetto del giornalismo, della comunicazione aziendale e istituzionale alla divulgazione scientifica, senza trascurare le sfide poste dalla pubblicità, dai social network e dall'intelligenza artificiale.

L'obiettivo è fornire una comprensione olistica della comunicazione, fornendo ai partecipanti le competenze tecniche necessarie per affrontare una varietà di tematiche. “Glocal Comunicazioni" è l’evento per restare aggiornato sulle ultime tendenze del settore, incontrare colleghi e discutere sulle future direzioni del giornalismo e della comunicazione. Questa iniziativa è stata organizzata da ANSO, in collaborazione con PressComm Tech, Costa Edutainment, Ogury, Outbrain, EXTE e Basi Comunicanti. Con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Ordine dei Giornalisti della Liguria e Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova, promette di essere un momento cruciale per chi opera nel settore.

Il programma di Glocal Comunicazioni

Mercoledì 8 Maggio

09.30 - Apertura “Glocal Comunicazioni", saluti istituzionali

10.15 - Disseminazione scientifica

14.30 - Il valore della land reputation

15.30 - L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

14.30 - Editoria ed intelligenza artificiale

16.30 - Chi crede ancora alla comunicazione e al giornalismo?

16.30 - Indagare la crisi climatica

18.00 - Chiusura “Glocal Comunicazioni"

Giovedì 9 Maggio

09.30 - Reputazioni a rischio

09.30 - Editoria e social network

11.30 - Influenzano ancora gli influencers?

11.30 - Editoria, video e podcast

14.30 - Comunicazione della scienza

14.30 - Editoria e pubblicità

16.30 - Quando l’Europa si fa a-mare

16.30 - Editoria e brand journalism

18.00 - Chiusura “Glocal Comunicazioni"

Sul sito festivalglocal.it si può consultare il programma dettagliato, in cui sono anche indicati i panel che prevedono il riconoscimento dei crediti formativi per i giornalisti.