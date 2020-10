Google: partnership mondiale da 1 miliardo con gli editori per le news

Google investirà 1 miliardo di dollari in 3 anni in partnership con editori di notizie di tutto il mondo. Ad annunciarlo è il CEO del colosso statunitense Sundar Pichai, con un post sul suo blog in cui rende nota la nascita di un nuovo prodotto, chiamato "Google News Showcase".

Google News Showcase sarà lanciato prima in Germania, dove è stato firmato un accordo con alcune testate come Der Spiegel, Stern, Die Zeit, e in Brasile con Folha de S.Paulo. Seguiranno Belgio, India, Olanda e altri Paesi.

Circa 200 editori in Argentina, Australia, Gran Bretagna, Brasile, Canada e Germania hanno già sottoscritto la partnership. "Questo impegno finanziario, il più grande fatto finora, pagherà gli editori per creare e curare contenuti di alta qualità per un tipo differente di esperienze di informazione", ha sottolineato il Ceo di Google. 'Google News Showcase' sarà disponibile prima su Google News per Android, poi su Google News per Ios.

La vetrina di Google News verrà implementata anche tramite ricerche standard (Google Search) e su Google Discover, il flusso di informazioni personalizzato offerto da Google. Saranno gli editori a scegliere quali notizie mostrare e come farlo.