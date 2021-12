Google, violato il diritto d'autore: multa da 500 milioni in Francia

Il gruppo di Mountain View ha presentato ricorso, definendo la multa "sproporzionata"

Il colosso del tech Google ha pagato una multa record da 500 milioni all'Antitrust francese per non aver concordato "in buona fede" con gli editori e i media francesi la diffusione dei loro contenuti. La sanzione era stata comminata nel luglio scorso. Dal canto suo il gruppo di Mountain View ha annunciato di fare ricorso, definendo la multa "sproporzionata" e rivendicando "gli sforzi messi in campo" nelle trattative nell'ambito dell'applicazione della direttiva Ue sul copyright, adottata nel marzo 2019 dopo più di due anni di accesi dibattiti.

L'annuncio della transizione finanziaria, scrive Repubblica, arriva direttamente da Cédric O, sottosegretario al Digitale del governo. "L'Autorità della concorrenza, ha dichiarato il viceministro, ci ha detto che l'ordine di pagamento è stato emesso e che la multa è stata effettivamente pagata da Google". Il gruppo statunitense, ha ricordato il sottosegretario, doveva inoltre "presentare un'offerta di remunerazione per l'attuale utilizzo dei contenuti protetti" di editori ed agenzie di stampa, se non vuole incombere in altre mega-sanzioni che possono arrivare fino a 900mila al giorno.

La decisione dell'Antitrust, conclude Repubblica, aveva dato due mesi di tempo per trovare nuovi accordi. La scadenza è ormai superata. "La palla è ora nel campo degli editori" ha spiegato Cédric O riferendosi in particolare l'Alliance de la presse d'information générale (Apig), il cui accordo quadro firmato all'inizio del 2021 con Google è stato sospeso. "Sta a loro decidere se vogliono continuare a negoziare o chiedere all'autorità della concorrenza di imporre una sanzione". L'Antitrust può decidere in modo autonomo di revisionare gli accordo con gli editori.