Governo, Draghi vince la partita social: il premier il politico più apprezzato

Social, Draghi il politico più amato dagli italiani: seguono Conte e Meloni

Con un sentiment positivo del 67,91%, in salita di oltre due punti negli ultimi quattordici giorni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si conferma il leader politico più apprezzato dagli utenti della rete e stacca ulteriormente il suo predecessore, Giuseppe Conte, che si ferma al 56,65%, in calo di 4 punti.

È quanto emerge dall’ultimo report realizzato da Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano.

Il leader dei 5 Stelle è tallonato da Giorgia Meloni al 55,13% e da Carlo Calenda, 53,94. Non sfonda Luigi Di Maio, alla sua prima rilevazione da leader di Insieme per il Futuro, che si ferma al 46,39%. Chiude la classifica Matteo Salvini, con il 42,85%. Anche il sentiment del Governo resta saldamente positivo (60,82%), anche se con un trend in calo di 2,87 punti.

“Questi dati ci consegnano una certezza inequivocabile: tra guerra, risalita dei contagi da covid, aumento delle bollette, siccità e crisi dell’esecutivo, gli italiani continuano a guardare con fiducia ad una sola persona, Mario Draghi. Il Governo che pure conserva un indice di gradimento molto alto, risente delle rotture di queste ore, ma ciò non scalfisce il Premier, anzi il suo sentiment addirittura si rafforza consolidandone di fatto la leadership.