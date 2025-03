Grande Fratello, chi è Zeudi Di Palma la terza finalista: l'ex Miss Italia lascia il pubblico senza fiato

Grande Fratello, Zeudi Di Palma finalista (dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi)

Il Grande Fratello ha la sua terza finalista. Dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, il reality show di Canale vede Zeudi Di Palma raggiungere la puntata che vedrà la proclamazione del vincitore di questa edizione (in onda il 31 marzo su Canale 5 che poi il 7 aprile lancerà il reality The Couple con Ilary Blasi, un Grande Fratello a coppie). Per lei una vittoria nettissima al televoto con il 49,2% delle preferenze. Un successo schiacciante davanti all'ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta (22,83%), Stefania Orlando (20,11%), Mariavittoria Minghetti (6,91%) e Chiara Cainelli (0,95%). Nella prossima puntata invece Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando rischieranno l'eliminazione essendo finite in nomination: giovedì 13 marzo il verdetto su chi uscirà dalla Casa del Gf.

Grande Fratello 2025, chi è Zeudi Di Palma la terza finalista ed ex Miss Italia

Zeudi Di Palma ha 23 anni ed è nata a Scampia (in provincia di Napoli). “È cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni”, si legge sul sito del Grande Fratello.

Dopo aver preso il diploma al Liceo Scientifico, si è iscittta in Università (alla Federico II di Napoli) nella facoltà di sociologia. Non solo studio, la finalista del GF 2025 ha lavorato come maschera al Teatro San Carlo ed è anche modella.

Nel 2021 la corona da regina di Miss Italia.





La tv l'aveva già vista protagonista prima del reality di Mediaset: su Canale 5 aveva partecipato primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi (tra l'8 aprile e l'8 maggio 2022).





Scorrendo il sito del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si definisce “empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa” e “una ragazza seria e con la testa sulle spalle”. Attualmente single, ammette di “non essere capace di vivere l’amore con leggerezza”. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare. Sui social in questi mesi il suo seguito si è impennato: attorno a 30mila follower su Instagram poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello (il debutto nel reality fu il 2 dicembre), ora è a un passo da quota 250mila.