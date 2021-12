Green Pass, ironia social: "A Natale solo panettoni con uva pass"

Covid, vaccino e Green Pass: guarda la gallery con le vignette più iconiche del web

Green Pass sì, Green Pass no: il web scatena la sua dolce ironia, sdrammatizzando sul caos degli ultimi giorni a proposito di pandemia, obbligo vaccinale, Green Pass, Super Green Pass e zone colorate. Se qualche mese si "scherzava" sul ritorno in lockdown in autunno, ora gli utenti prendono di mira l'imminente Natale. Come in quest'ultimo caso: "Decreto di Natale: i panettoni si potranno mangiare solo con uva pass".