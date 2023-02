Haier lancia WashPass, la lavatrice intelligente in abbonamento mensile

Haier lancia WashPass, la lavatrice intelligente in abbonamento

Haier - brand numero 1 al mondo nel settore grandi elettrodomestici- annuncia il debutto sul mercato italiano di WashPass, non solo una lavatrice ipertecnologica e connessa di classe A per la massima efficienza energetica, ma una nuova esperienza di lavaggio professionale accessibile a tutti, che permette di prendersi cura dei capi senza preoccuparsi di nulla. Il primo servizio in abbonamento mensile e controllato dall’Intelligenza Artificiale con detergenti esclusivi studiati ad hoc da Nuncas®, basati sull’innovativa Chimica Disaggregata.

WashPass by Haier nasce per esaudire i desideri di ogni tipologia di cliente che potrà raggiungere a casa prestazioni migliori fino al 70% riducendo al minimo l’impegno del consumatore.

Usarla infatti è semplicissimo: WashPass potrà essere gestita interamente tramite l’app hOn. Basta inserire i capi nel cestello, selezionare il programma più adatto e l'Intelligenza Artificiale si occuperà del bucato. Non si dovrà dosare manualmente gli ingredienti Attivi di Nuncas®, né andarli a comprare o ricordarsi di farlo, perché il riordino è automatico.

Il loro costo è già incluso nella tariffa mensile e saranno recapitati direttamente a casa quando sono in esaurimento. Inoltre, il servizio comprende supporto per l’installazione e collegamento della lavatrice alla rete internet oltre ad assistenza e manutenzione per tutta la durata della sottoscrizione. Un livello di libertà assoluto per il consumatore.

Per attivare l’abbonamento è sufficiente visitare il sito ufficiale e scegliere tra i tre piani disponibili, a seconda del numero di lavaggi desiderati. Una volta sottoscritto l'abbonamento, della durata minima di 36 mesi, si riceverà direttamente a casa la lavatrice e la prima fornitura di Ingredienti Attivi.

Le abitudini delle persone stanno cambiando, la gestione del tempo personale è una priorità, come quella di avvalersi di servizi altamente performanti che non impattino sull’ambiente. Poter contare su alleati efficienti, a cui delegare senza pensieri la gestione quotidiana di lavori domestici, è ormai indispensabile. WashPass by Haier rappresenta una soluzione tailor-made studiata per offrire un’innovazione senza precedenti, garantita da due marchi leader che, da sempre, sono sinonimi di altissima qualità.