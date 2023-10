Hearts Italia, Audiffredi nuovo direttore di Esquire dal 2024

Novità alla guida di Esquire e esquire.com/it. Come riporta Primaonline, da gennaio 2024 a dirigere il maschile di Hearst Italia sarà Giovanni Audiffredi, subentrando a Massimo Russo, Chief content officer del Gruppo, che ne aveva assunto la direzione nel marzo 2021.

Nel nuovo ruolo in Hearst, Audiffredi assomma anche la responsabilità del coordinamento editoriale di Men’s Health e Runner’s World e – con il supporto di Rosario Palazzolo, direttore responsabile dei due brand – , e l’incarico di ampliare il perimetro di attività di Hearst Italia nel mondo dello sport italiano. Attuale firma di Repubblica ed editorial & content director di Attila & Co., Audiffredi ha lavorato in Rcs, Mondadori, Condé Nast e Gedi.

Piras da novembre

Già dal prossimo novembre gli organici di Esquire, Men’s Health e Runner’s World si allargano con l’inserimento di Nik Piras, come fashion director. Attuale fashion director del magazine DLui/Repubblica, Piras è stato Fashion Director di GQ Italia, proprio sotto la direzione Audiffredi.

Il 2024 di Esquire

Come scrive Primaonline, l’arrivo dei due nuovi innesti, segnala l’editrice guidata da Giacomo Moletto, ceo di Hearst Italia, va a condividere anche con la decisione di ampliare l’offerta editoriale di Esquire Italia con un nuovo calendario che nel 2024 vedrà 8 numeri print del magazine.