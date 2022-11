I social network più famosi e utilizzati al mondo

Quali sono i social network più famosi e usati? Non solo Facebook, ecco tutti gli altri social da conoscere

Tutti usiamo Facebook o altri popolari social network del gruppo Meta. Ormai da tempo sono diventati parte integrante delle nostre vite quotidiane. Ma cos'è davvero un social? Con questo termine si indica un sistema di strutture sociali e interazioni, in grado di legare le persone a distanza attraverso il mondo del web.

I social network operano a diversi livelli, da quello più intimo e familiare a quello internazionale, e ormai sono importanti per le società umane e svolgono un ruolo significativo nello sviluppo della cognizione sociale. Se pensi però che esistano solo quelli del gruppo Meta di Zuckerberg, ti stai sbagliando. Scopriamo insieme quali sono i social network più famosi e più utilizzati.

I social network più famosi e usati

I social più popolari variano da Paese a Paese. Ma ce ne sono alcuni che mantengono la loro popolarità in molti posti diversi. Tra i più famosi e utilizzati non possiamo non partire da quelli del gruppo Meta, Facebook e Instagram su tutti. Si tratta di piattaforme diverse ma che hanno saputo, per molto tempo, monopolizzare il mercato, il primo con la sua varietà di contenuti e la sua semplicità di utilizzo, il secondo per il suo essere basato soprattutto sull'estetica e sull'immagine.

A questi due colossi del mondo social si sono affiancati molto presto altri giganti come Twitter, che ha saputo trovare la propria dimensione nella rapidità con cui è possibile creare un post, complice il limite di caratteri a disposizione di ogni cinguettio, cosa che lo rende il social ideale per comunicazioni rapide ma ufficiali, oltre che per commentare in diretta i principali eventi mediatici.

In anni più recenti, un vero e proprio exploit lo ha poi avuto TikTok. Piattaforma virtuale rivolta soprattutto a un pubblico giovane, deve il suo successo alla possibilità di scatenare la fantasia degli utenti attraverso la creazione di brevi video musicali che possono avere un carattere di semplice intrattenimento ma anche un obiettivo formativo. Viene considerato, e non a torto, il social più "democratico", in quanto attraverso il proprio meccanismo di funzionamento permette anche a video prodotti da utenti poco famosi di poter sperare di diventare virali.

Altri social network famosi

Nel mondo dei social possiedono ancora un certo rilievo anche almeno altre due piattaforme di altissimo profilo: LinkedIn e Snapchat. Il primo è il social network del mondo del lavoro, la piattaforma professionale che consente a professionisti e aziende di collegarsi tra loro per condividere i propri traguardi e anche per innestare nuove collaborazioni. Snapchat è invece particolarmente popolare negli Stati Uniti ed è l'app che per prima ha pensato alla creazione di contenuti a tempo (le famose Stories) per permettere agli utenti di divertirsi “senza conseguenze”.

Social network cinesi e principali alternative

Se possiamo considerare, a loro modo, dei veri social anche YouTube, piattaforma per la condivisione di video ma anche per la creazione di community, o app di messaggistica come WhatsApp, Skype e Telegram, vale la pena sottolineare come il social più popolare in Cina sia stato per molti anni WeChat, mentre in America ha spopolato a lungo, e continua a farlo, Tumblr, piattaforma dedicata alla creazione di blog personali.

Ad ogni modo, i social si dividono spesso per il motivo di utilizzo. Ad esempio, per poter rimanere in contatto con gli amici è preferibile usare piattaforme come Facebook, Instagram e Snapchat, mentre per poter essere aggiornati sulle notizie quasi tutti usano Twitter, LinkedIn o lo stesso Facebook.

Quali sono i benefici dei social network

Sono evidenti i benefici dell'utilizzo di questi strumenti: maggiore comunicazione, una grande efficienza e una certa immediatezza. Ma quali sono i benefici intangibili? In larga parte, questi vantaggi stanno nella comunità che viene costruita intorno a un social network. Ognuna di queste piattaforme è infatti un modo di rimanere in contatto con amici e familiari, ma è anche uno strumento per creare nuove connessioni. E queste nuove connessioni sono importanti per la vita privata quanto per il mondo del lavoro. Grazie ai social, in altre parole, possiamo sviluppare ancora di più il nostro essere animali sociali, cosa fondamentale per la creazione di società in grado di soddisfare i bisogni di tutti gli individui che le compongono.