"Igorà - Tutti in piazza", il direttore Perrino ospite su Rai Radio 1

"Igorà - Tutti in piazza", il direttore Perrino ospite di Igor Righetti su Rai Radio 1

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino interverrà questa sera in diretta alle 20.30 all“Igorà - Tutti in piazza”, l’innovativo e sagace format crossmediale intergenerazionale, ideato e condotto da Igor Righetti, in onda dal lunedì al venerdì.

Un ritorno a casa grazie al direttore di rete Francesco Pionati per il giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo voce storica di Radio Rai dove per 12 anni consecutivi, proprio su Rai Radio 1, ha portato in onda la sua fortunata trasmissione quotidiana pluripremiata “Il ComuniCattivo” (oltre 12 mila le interviste realizzate, 2249 le puntate trasmesse) diventata di culto e molto amata anche dai giovani, con versioni pure in tv su Rai 2 e su Rai 1 all’interno di Tg1 Libri e di UnoMattina. Tra gli ospiti della puntata di oggi anche il senatore Maurizio Gasparri e l’onorevole Francesco Silvestri.