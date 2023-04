Il caso Alex Schwazer: la serie TV sbarca su Netflix il 13 aprile - TRAILER

Il caso Alex Schwazer: la serie sul marciatore italiano è già disponibile su Netflix

Debutta oggi 13 aprile "Il caso Alex Schwazer", la serie TV di Netflix che racconta la travagliata storia sportiva e personale del marciatore e campione olimpico nella 50 Km a Pechino 2008. La serie in 4 episodi ripercorrerà la carriera dell'atleta, squalificato per doping fino al 2024 nonostante il procedimento penale a suo carico fosse stato archiviato tre anni prima in Italia. L'archiviazione però non è stata accetata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping