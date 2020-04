Venerdì 3 aprile alle 10 il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà ospite su Rai1 del programma Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele, dedicato ai temi d'attualità e di cronaca.

Si parlerà di emergenza coronavirus e in particolare dei medici, che da eroi si stanno trasformando in capri espiatori sotto il peso delle denunce dei pazienti, come si racconta nel blog di Affari Buonasanità (clicca qui).