Il gruppo Gedi chiude MicroMega ma la storica rivista continuerà a uscire

“Gentili Signori, vi informiamo che dalla data del 1º gennaio 2021, Gedi Gruppo Editoriale S.P.A. cesserà la pubblicazione del periodico Micromega. Cordiali saluti”, così riporta un colonnino del Fatto Quotidiano, firmato Corrado Corradi, direttore generale della divisione stampa nazionale di Gedi. A distanza di quasi 35 anni dalla prima pubblicazione della storica rivista culturale e politica, diretta da Paolo Flores d’Arcais, la famiglia Elkann pare sia intenzionata a una chiusura definitiva. La speranza, rileva il Fatto Quotidiano, è che “Flores e la sua redazione possano trovare un modo per tenere in vita Micromega con un altro editore”.

Paolo Flores d'Arcais, direttore e fondatore della rivista, dopo la pubblicazione dell'articolo del Fatto Quotidiano non perde tempo nel risponde, rassicurando i lettori con un comunicato ufficiale: “Anche se il numero in uscita il prossimo giovedì 17 dicembre, un almanacco di filosofia dedicato alla biopolitica sarà l'ultimo edito da Gedi, 'MicroMega' continuerà a vivere. Redattori e collaboratori stanno già studiando le modalità per non interrompere la continuità della testata".

"MicroMega", rivista di filosofia e politica, è nata nel 1986 e il politologo e filosofo Paolo Flores d'Arcais, si apprende dal Fatto Quotidiano, l'ha posta "al servizio delle grandi battaglie civili, della coscienza democratica", tanto da considerarla un laboratorio di idee per "una sinistra illuminista". Nel 2021 la rivista festeggerà il 35 anni di pubblicazioni, punto di riferimento dell'universo progressista e uno dei punti di approdo dell'impegno degli intellettuali in politica, alimentata da alcune delle migliori firme del giornalismo e della letteratura.