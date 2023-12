Il monologo di Crozza sull'intelligenza artificiale: "Tra dieci anni ci opereranno solo chirurghi robot poi anche loro andranno anche loro in Norvegia perche' li pagano meglio"

Nell'ultima puntata di stagione de FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nel secondo monologo di puntata dà vita ad un'ampia riflessione sull'Intelligenza Artificiale il cui utilizzo porterà tra dieci anni a 300 milioni di disoccupati e un aumento del Pil mondiale del 7%.... ma di chi? Iscriviti alla newsletter