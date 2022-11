Il Paradiso delle Signore, è guerra di stile: anticipazioni 14-18 novembre

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14-18 novembre 2022: la spaccatura nell’atelier è sempre più profonda. Ecco cosa accadrà

È presto in arrivo una nuova settimana per il Paradiso delle Signore, la serie tv italiana diretta da Monica Vullo e tra le più seguite sulla prima rete. Ecco le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre 2022. Ormai la spaccatura nell’atelier del Paradiso della Signore è sempre più profonda: si potrebbe appunto parlare di una “guerra di stile” che vede contrapposte, e sempre più lontane Flora (Lucrezia Massari) e Maria (Chiara Russo).

Il dissidio tra le due è sempre più totale, e fa male (a entrambe). Da una parte Maria soffre per le continue delusioni, dall’altra Flora è ormai nel mirino di altre due donne: Adelaide (Vanessa Gavina) e Matilde (Chiara Baschetti). La contessa la teme per via di Umberto (Roberto Farnesi), mentre Matide ha un tremendo sospetto: non è che Flora ha ceduto alla tentazione di copiare un disegno di Maria? Quando la Frigerio trova conferma al suo dubbio, ha il buon senso di non parlarne con Adelaide e di rivolgersi, invece, al più saggio Vittorio (Alessandro Tersigni). Nessuno sa, però, che Flora sta già ragionando sul suo futuro.

Il Paradiso delle Signore, il riassunto della scorsa settimana