Il Paradiso delle signore, tra Veronica e Ezio... Anticipazioni 19-23 dicembre

Il paradiso delle signore, anticipazioni 19-23 dicembre

Natale 2022 si avvicina ma il Paradiso delle Signore non va in vacanza: si avvicina un'altra settimana densa di avvenimenti per la soap opera di Rai 1 in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16.05. Cosa accadrà ai protagonisti di viale Mazzini? Tra Ezio e Veronica tornerà il sereno? E Gloria, riuscirà a dimenticare il bacio con Ezio e far finta d nulla? Mentre Adelaide... Ecco le anticipazioni per la settimana 19-23 dicembre.

Tra Ezio, interpretato da Massimo Poggio e Veronica, Valentina Bartolo, non è proprio un periodo sereno: tra i due c'è tanto da ricocustrire, ma è dura e la partenza non è in salita. Gemma scopre infatti da don Saverio che Ezio, in realtà, avrebbe potuto tornare a casa: le polemiche sul legame non sancito dal matrimonio si erano alla fine affievolite, ma ciò non è avvenuto.