Ilaria D'Amico, che flop il ritorno in Rai: Che c'è di nuovo a rischio. Rumors

Ilaria D'Amico, che flop con Che c'è di nuovo: che cosa succede

Ilaria D'amico continua a far parlare di sé. E questa volta non centrano né Gigi (Buffon) né lo sport. Bensì il nuovo programma d'attualità “Che c'è di nuovo”, il talk show in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 2, che avrebbe dovuto segnare il grande ritorno della giornalista sulla rete di Stato, ma che per ora sta facendo tutt'altro: un flop dietro l'altro.

Le prime due puntate hanno infatti registrato ascolti disastrosi. Il debutto, andato in onda giovedì 28 ottobre, non ha nemmeno raggiunto la soglia del 3%, registrando solo 349.000 spettatori. A surclassare l'ex giornalista sportiva ci hanno pensato Paolo Del Debbio e Corrado Formigli. Il primo con Dritto e Rovescio, su Rete 4, ha fatto il 7,2% di ascolti, pari a 1.031.000 telespettatori, mentre il secondo su La7, ha segnato con Piazza Pulita il 5,9% in termini di ascolti, pari a 838.000 telespettatori. La seconda serata è andata ancora peggio, registrando solo l'17% di share. E non ha fatto di meglio le terza, che ha vistro un crollo totale degli spettatori arrivati a 262.000.

Che c'è di nuovo si è quindi piazzato, ancora una volta, sull'ultimo gradino del podio, battuto da Piazza Pulita di Corrado Formigli (5,5%) e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio (6,9%). Hanno fatto meglio anche Rai 1 e Canale 5, che con Vincenzo Malinconico e il Gf Vip hanno raccolto, a pari merito, il 20,7% di share. Ma non solo le grandi reti: Ilaria D’amico è stata battuta anche da Alessandro Borghese su Tv8 (2,7%), da Only Fun su Nove (3,1%) e da X Factor su Sky Uno (3,2%).

Ilaria D'Amico a rischio con Che c'è di nuovo: le due ipotesi

E a fronte di questi numeri c'è chi già invoca alla chiusura del talk show di Rai 2, o nella migliore delle ipotesi, a un spostamento orario. Secondo alcuni rumors rilanciati dal Corriere della Sera la Rai starebbe ragionando su una chiusura anticipata, sicuramente prima della pausa natalizia, non realizzando così le ventisei puntate previste inizialmente. Per il sito specializzato Tvblog invece l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di uno spostamento della trasmissione in seconda serata, sempre al giovedì su Rai2. Il talk show della D'Amico sarebbe infatti legato a investimenti economici "imporanti", nonchè al coinvolgimento della società di produzione esterna, Fremantle. Una certezza, almeno per la prossima settimana, però c'è: giovedì il talk condotto da Ilaria D’Amico non andrà in onda. Il motivo? Lascerà spazio alle Atp Finals di tennis. Il prossimo appuntamento è quindi per giovedì 24 novembre.