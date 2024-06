Ilary Blasi torna con La Talpa. "Concorrente una ex Ballando con le Stelle"

Ilary Blasi da Battiti Live a La Talpa

Non solo Battiti Live in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi nella prossima stagione tv dovrebbe essere protagonista su Mediaset con un reality. Dopo gli anni alla guida de l'Isola dei Famosi, la prossima sfida della showgirl sarà con tutta probabilità 'La Talpa'.

Da settimana girano le voci e ora arrivano nuove conferme. Tra le concorrenti del programma tra l'altro sembra che ci sarà una protagonista di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci (per la prossima stagione si fanno tanti nomi nel cast da Melissa Satta a Federica Pellegrini e Nina Zilli).

Ilary Blasi a La Talpa: prima concorrente, una ex 'Ballando con le Stelle'

Ilary Blasi "condurrà il reality game La Talpa. Tra i concorrenti c’è pure l’ex ballerina di Ballando con le stelle, Sara Croce", scrive Alberto Dandolo su Oggi. Non solo. Stando a queste indiscrezioni la trasmissione "dovrebbe tornare in primavera, ci sono stati di sopralluoghi in Umbria, la società di produzione vuole un cast di vip mentre l’azienda (Mediaset, ndr) vuole un cast misto composto da vip e nip".

Dandolo conferma poi le voci secondo cui "la nuova edizione non avrà uno studio televisivo e sarà tutto registrato, tipo Temptation Island".