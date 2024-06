Sanremo, una canzone "sequel" per Annalisa e... Valerio Lundini & i VazzaNikki show. L'intervista

"Innamorati della vita", Valerio Lundini & i VazzaNikki - da Andrea Angelucci a Gianluca Sassaroli, passando per Valerio De Novellis e Olimpio Riccardi - lanciano il loro secondo album. Undici canzoni piene di humour e ironia tipici della loro comicità, con tre special featuring (by Francesco Bianconi, Sergio Castellitto e Noemi, oltre a un cameo di Enrico Mentana). Un percorso musicale sul sentiero tracciato da nomi entrati nel mito, come Cochi e Renato a Jannacci, Skiantos, Squallor, fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese. Questo disco (disponibile dal 28 giugno in versione digitale e dal 5 luglio in formato fisico) arriva a dodici anni di distanza dal primo.

Vi siete fatti attendere...

"Ci siamo fatti desiderare più che attendere", la chiosa puntuale di Lundini.

Comico tra i più geniali del panorama, ma anche appassionato di musica. Eccolo dunque, dopo il successo di "Una pezza di Lundini" prima e “Faccende complicate” poi (ancora disponibile su RaiPlay), pronto ad affrontare il tour con la sua band (dopo che in passato li abbiamo visti sul palco del Concertone del Primo Maggio e al Jova Beach Party).

Quali aspettative per il vostro "Innamorati della vita"?

"Entrare finalmente nell'olimpo della musica, è una cosa che meritiamo. Perché abbiamo fatto tanta gavetta, veniamo dalle periferie di Roma, i matrimoni...", ci racconta Andrea Angelucci.

"Io se non vinciamo questo famoso disco di platino la faccio finita. Faccio un gesto esagerato", sottolinea, con la consueta ironia, Valerio Lundini.





Ballo Male forte, il videoclip di Valerio Lundini & i VazzaNikki



Perché chiamare il disco Innamorati della vita?

"Avevamo realizzato la locandina dove avevamo dei fucili e ci piaceva abbinare a questa immagine, tra il cruento e il roseo, una frase altrettanto rosea. Essendo noi una band ironica, abbiamo ritenuto divertente fare un titolo melenso, che non fa ridere. E' quasi patetico... Non sentiresti mai un disco vero che si chiama così. Invece se è un album simpatico pensi 'Ah ok'...", le parole di Valerio Lundini

Vi piacerebbe portare la vostra musica scanzonata sul palco di Sanremo?

"Ma ci regge?", si domanda Paolo Di Gironimo (bassista del gruppo).

"Io ci sono stato, ma facevo un duetto con Fulminacci in una canzone di Jovanotti, la parte mia l'ho riscritta e non l'ho depositata in Siae... Però non lo so, sarebbe divertente. Andarci a prescindere no, ma con una cosa divertente sì", sottolinea Valerio Lundini.



Annalisa super star musicale in questo 2024. Vi piacerebbe un duetto con lei?

"Ti aspettiamo", è l'invito prontamente raccolto dal sassofonista Olimpio Riccardi. E fa già un passo avanti: "Bisogna scriverle una canzone". Valerio Lundini è già sul pezzo: "Dobbiamo cucirle addosso un brano"...

E che cosa cucireste addosso ad Annalisa?

"A me piaceva il suo brano, quello di lui che dava il due di picche e lei cantava 'Ero bellissima'. Farei la versione maschile in cui lui dice 'Ero impegnatissimo. Quel giorno c'avevo da fà'. Una risposta... 'Con tutto il bene, ero stanchissimo'. Faremmo un sequel", le parole di Lundini

Valerio Lundini & i VazzaNikki (foto di Azzurra Primavera)



Valerio cantante, ma grande comico. Da spettatore c'è qualcosa, programmi o personaggi, che ti hanno colpito quest'anno?

"Il programma della Gialappa's nuovo (GialappaShow in onda su Tv8, ndr) è divertente. E ho scoperto, con molto ritardo, che loro sono bravi a far sembrare divertenti cose che non lo sono. Mi spiego, sketch che magari li vedi e fai 'eh..'. Ma con il loro commento sopra diventano più belli. L'ho scoperto nel 2024, loro lo fanno da sempre, però prima lo davo per scontato, ora l'ho capito bene"

La canzone che identifica l'album, i comici del GialappaShow e poi...

