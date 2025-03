Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un bambino? C'è la prova che in molti giudicano "definitiva"

Ilary Blasi incinta: l'ex moglie di Totti è stata vista insieme al compagno Bastian Muller in un centro medico con anche un ambulatorio di ostetricia

Ilary Blasi è incinta? La showgirl è stata paparazzata dal settimanale Oggi in un centro medico dove sono presenti diversi ambulatori (compresa ostetricia) accompagnata dal nuovo compagno Bastian Muller. Ciò lascia intendere che possa essere in attesa del suo quarto figlio, il primo con l'impreditore tedesco.

Dopo la visita al centro medico all'Eur, la coppia è partita per una vacanza alle Maldive con Chanel e Isabel, le due figlie che Ilary ha avuto con Francesco Totti, e il primogenito Cristian. Con loro c'era anche l'amica Michelle Hunziker, accompagnata dalle figlie Sole e Celeste, e altri amici vip.

In attesa di scoprire se effettivamente Ilary Blasi è in dolce attesa, la conduttrice si prepara al ritorno su Canale 5 con il nuovo programma The Couple. Si tratterà di una sorta di reality a coppie con concorrenti vip.