Maria De Filippi, Can Yaman, Ilary Blasi e... Mediaset cala gli assi di primavera: ascolti tv sfida alla Rai - Anticipazioni

The Couple con Ilary Blasi dopo il Grande Fratello su Canale 5

Marzo e aprile 2025 vede il rilancio di Canale 5 nella sfida contro Rai1. C'è grande attesa per la scommessa 'The Couple' con Ilary Blasi in conduzione dal 7 aprile subito dopo la finale del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Si dovrebbe trattare di un programma sulla scia del 'Gran Hermano Duo', lo spin off del GF spagnolo, con concorrenti vip del mondo dello spettacolo in coppie o terzetti composte da persone con un filo in comune (parenti, amici, rivali storici). Qui le indiscrezioni sui primi 3 nomi che potrebbero partecipare e i rumors sulla possibile mancata partenza di un programma storico.

Amici di Maria De Filippi, quando parte il serale su Canale 5

Non solo il 'Grande Fratello a squadre', nella primavera di Canale 5. Con C'è posta per te che si avvia verso il finale di stagione, in rampa di lancio un altro programma campione degli ascolti tv di Maria De Filippi, ossia il serale di Amici 24 (alla vigilia delle nozze d'argento in tv), chiamato a proclamare il vincitore o la vincitrice di questa edizione, dopo il successo di Sarah Toscano (recente protagonista a Sanremo 2025) della scorsa edizione. Si parte il 22 marzo.

Lo Show dei Record, Can Yaman e Vanessa Incontrada nella primavera di Canale 5 che lancia la sfida negli ascolti tv a Rai1

Non solo. Nelle prossime settimane partirà anche Lo Show dei Record di Gerry Scotti, da mercoledì 5 marzo. Serie tv? Arriva Can Yaman (al suo fianco la modella e attrice Greta Ferro) con El Turco in sei episodi di 45 minuti: si tratta della storia del soldato ottomano Balaban Aga, ferito nel secondo assedio di Vienna nel 1683, salvato e curato da una donna nel villaggio di Moena (situato nel nord Italia): sarà lui a dare vita ad una rivolta contadina.

Una altra mini serie tv sarà 'Tutto quello che ho' con Vanessa Incontrada che interpreta un avvocato e Marco Bonini nei panni di un poliziotto: dopo la morte misteriosa della figlia Camilla in un campo di grano, l'avvocato Lavinia e suo marito poliziotto Matteo si dividono sulla colpevolezza del principale sospettato, portandoli a seguire strade diverse nella ricerca della verità.

Milan-Inter doppio in Coppa Italia su Canale 5? Lazio permettendo...

Canale 5 andrà anche in gol con la Coppa Italia che giocherà le semifinali di andata a inizio aprile (la settimana del 2) e a fine mese (quella del 23) con Milan e Bologna già qualificate.

Possibile un derby della Madonnina (o sfida con la Lazio) che certamente farebbe volare gli ascolti tv nella sfida con Rai1, oltre a un incrocio tra rossoblu e Juventus (o l'Empoli) anch'esso promettente sul fronte dell'Auditel.