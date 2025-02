Mediaset potrebbe cancellare lo show, l'indiscrezione scuote i fans del programma

The Couple dopo il Grande Fratello, cast? I primi nomi

Canale 5 si prepara a varare The Couple, il nuovo reality show - che partirà ad aprile con Ilary Blasi conduttrice - dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini. La dinamica del nuovo reality dovrebbe essere molto simile a quella del Gran Hermano Duo, lo spin off del Grande GF spagnolo, con concorrenti vp del mondo dello spettacolo che gareggiano in coppie o terzetti composte da persone con un filo in comune (parenti, amici, rivali storici) Tra i primi nomi del cast di parla di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Ma siamo alle indiscrezioni sin qui perché nulla è confermato.

Isola dei Famosi, 'Mediaset potrebbe cancellare lo show' - Indiscrezione

In compenso, per The Couple al via, ci potrebbe essere un programma messo momentaneamente in soffitta. Si tratta de L'Isola dei Famosi (guidato l'anno scorso da Vladimir Luxuria), che solitamente infatti partiva in primavera su Canale 5 dopo che si chiudeva per l'appunto l'edizione del Grande Fratello. La sensazione di una sostituzione (entra The Couple, esce l'Isola) serpeggia. E anche Gabriele Parpiglia nei giorni su X ha scritto: “News: salta L’Isola dei Famosi?”, aumentando i dubbi su questo tema. Senza dimenticare che l'edizione passata no era stata all'altezza delle aspettative sul fronte ascolti tv e questo potrebbe aver consigliato Mediaset a mettere il programma in pausa per un po'.

Anche se, va detto, che solo la scorsa settimana, Dagospia avanzava una candidatura clamorosa proprio in ottica Isola dei Famosi. “Quello che pochi sanno è che dalle parti di Cologno Monzese circola una pazza idea, quella di affidare ad Alfonso Signorini anche la conduzione de L’Isola dei Famosi. L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta”.