C'è posta per te di Maria De Filippi quando va in onda l'ultima puntata su Canale 5 (e chi lo sostituisce al sabato sera)

C'è posta per te di Maria De Filippi quando va in onda l'ultima puntata su Canale 5

Uno dei programmi campioni indiscussi negli ascolti tv del sabato sera, da anni e anni, è certamente C'è posta per te. Non c'è contro-programmazione della Rai che tenga, la trasmissione di Maria De Filippi ha creato un legame fortissimo con il pubblico e i trend Auditel lo confermano puntata dopo puntata.

Anche per questa stagione però il People Show di Canale 5 - protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti - e prodotto da Fascino sta per andare in vacanza. Molti telespettatori si chiedono: quando andrà in onda la puntata finale?

La messa in onda è in programma il 15 marzo sempre ovviamente nel prime time di Canale 5.

Amici 24 dopo C'è posta per te, Maria De Filippi regina del sabato sera di Canale 5

La rete ammiraglia Mediaset comunque non resterà sguarnita il sabato sera perchè dopo la fine di C'è Posta per te, Maria De Filippi resterà la regina del Saturday night con le nuove puntate del serale di Amici 24 (il prossimo anno il talent festeggerà le nozze d'argento in tv) sino alla finale che stabilirà l'erede di Sarah Toscano, trionfatrice un anno fa e recente protagonista al Festival di Sanremo 2025.

