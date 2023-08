Iliad lancia "Per Sempre", on air il nuovo spot per l'estate 2023. VIDEO

On air la nuova campagna pubblicitaria di Iliad

In occasione dell'estate, iliad lancia dal 31 luglio 2023 una nuova campagna di comunicazione, firmata da TBWA\Italia, che racconta uno delle promesse che hanno reso l'operatore l'alfiere della trasparenza nel settore delle telecomunicazioni: il "Per Sempre".

GUARDA LO SPOT

Se l'estate e le cose che più si amano di questa stagione - le giornate al mare, l’abbronzatura, i castelli di sabbia - sono fatte per durare troppo poco, lo stesso non vale per l'estate di iliad. Così, attraverso soggetti tipicamente estivi e vivacemente colorati, l'operatore italiano che si distingue per le sue offerte chiare e trasparenti, racconta la sua promessa: quest’estate dura per sempre.

La creatività di TBWA\Italia, sviluppata insieme al team di digital artist di B612 - studio di 3D e illustrazione milanese - racconta alcuni oggetti must-have dell'estate che rimangono intatti nonostante siano sottoposti a condizioni estreme.

Così come un gelato non si scioglie nonostante venga riscaldato dall'aria dei phon, un cactus non riesce a bucare né sgonfiare un materassino e un castello di sabbia non può essere distrutto da secchielli d’acqua, allo stesso modo il prezzo delle offerte che gli utenti sottoscrivono con iliad non subirà mai variazioni con il passare del tempo, e quindi nemmeno dopo la fine dell'estate.

La pianificazione della campagna multisoggetto, gestita dall’agenzia media PHD, prevede stampa, OOH, DOOH, digital display, video, radio tabellare e digital, oltre che placement su Spotify e domination degli iliad store.