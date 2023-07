WindTre, on air lo spot dedicato al servizio contro le chiamate moleste

On air il nuovo spot di WindTre dedicato alle chiamate indesiderate

WindTre torna in televisione con lo spot pubblicitario dedicato a “Please Don’t Call”, il servizio che protegge dalle chiamate indesiderate. Nell’ultimo anno più di un milione di clienti lo hanno già attivato proteggendosi così da oltre 46 milioni di telefonate moleste.

GUARDA LO SPOT

Lo spot, già on air lo scorso anno e vincitore di numerosi premi, mette in scena delle situazioni di vita reale in cui essere interrotti dalle telefonate è davvero fastidioso, trasformando il disagio in intrattenimento.

L’idea creativa è di Wunderman Thompson, la regia è di William9, la casa di produzione è Alto Verbano. Editing a cura di XLR8. Arrangiamento musicale e sound design a cura di Magma. Il planning, invece, è stato affidato a dentsu.