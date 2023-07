Twitter, cambia tutto: addio a una "funzione" storica. Guai con la legge per il nuovo logo

Twitter, cambia tutto. Il nuovo logo mette Musk nei guai con la legge

Elon Musk è pronto a rivoluzionare Twitter in tutto e per tutto, anche nelle sue funzioni più “storiche”. Il nuovo patron, dopo aver cambiato l’iconico logo del social network raffigurante un uccellino azzurro con una X, stravolge anche le terminologie interne della piattaforma.

IL NUOVO LOGO DI TWITTER INSTALLATO SUL QUARTIER GENERALE DI SAN FRANCISCO

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

I “tweet”, infatti, cambiano nome: da oggi si chiameranno semplicemente “post” come in qualsiasi altro social. Una decisione, questa, che non cambia davvero la struttura del social, ma che dà l’ennesima prova che il vecchio Twitter, ormai, non esiste più.

Ma non è tutto. Proprio a causa del nuovo logo, il tycoon Elon Musk starebbe avendo dei seri problemi con la legge americana. Infatti, il patron del social network ha deciso di far installare una gigantesca “X” sopra il tetto del suo quartier generale a San Francisco, senza però dare il permesso ai funzionari edilizi di controllare se tutto fosse messo in sicurezza.

E nonostante alcune segnalazioni, gli ispettori hanno cercato invano di accedere all'edificio proprio gli scorsi venerdì e sabato. La situazione si complica ancora di più poiché sembra che la struttura sia sostenuta da alcuni sacchi di sabbia, cosa che potrebbe renderla pericolosa in caso di forti venti o terremoti.