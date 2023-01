Imprese: addio a Orazio Boccia fondatore dell'omonima industria grafica

Imprese: addio a Orazio Boccia uno dei pionieri dell’imprenditoria italiana delle arti grafiche

All'età di 90 anni è morto Orazio Boccia, uno dei pionieri dell’imprenditoria italiana delle arti grafiche e fondatore a Salerno delle Arti Grafiche Boccia e padre dell'ex presidente di Confindustria e attuale presidente della Luiss Vincenzo Boccia.

Orazio Boccia ha fondato Arti Grafiche Boccia, un'azienda che opera attualmente per i principali editori europei e che l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito come "l'immagine di un Mezzogiorno capace di far emergere e valorizzare le sue migliori energie, concorrendo con il proprio fattivo apporto allo sviluppo dell'Italia intera"'. Azienda definita nel 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "come un'esperienza di notevole interesse".

E la storia di Orazio Boccia è stata raccontata nel volume 'Storia di uno scugnizzo', edito da Guida Editori, e curato dai giornalisti Bruno Bisogni e Roberto Race. Il libro è il racconto di un'epoca, quella del dopoguerra e degli anni del boom, in cui si poteva passare dalla miseria e dalla fame, quella vera, alla costruzione, tra mille difficoltà, di un'impresa prima artigianale e poi sempre più attrezzata con tecnologie innovative. Nato a Salerno da una famiglia di origini modeste, orfano di padre a undici anni, abituato a lottare quotidianamente per la sopravvivenza, rinchiuso in un orfanotrofio detto 'il serraglio', Boccia crea poi un piccolo impero nel mondo dell'industria grafica: la Arti Grafiche Boccia.

“Il personaggio Orazio Boccia - scriveva nella sua prefazione Benito Benedini - è davvero fuori del comune. E' il classico self made man, ma, come tutti coloro che 'nascono dal nulla', ha una vita alle spalle fatta di battaglie quotidiane per l’esistenza, aneddoti dove affiorano spesso elementi tra il comico e il drammatico, 'sliding doors' dove una scelta, a volte anche il caso, determina il successo o l’insuccesso di una persona, per quanto valorosa.

È l’insegnamento dello stesso Orazio: "La mia sfortuna è stata anche la mia fortuna". L’amore per il rischio nasce dalla sperimentazione sulla propria pelle, negli anni del conflitto e immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, di quanto sia difficile barcamenarsi tra strade e vicoli del destino, scugnizzo tra scugnizzi, orfano di padre, poi chiuso in un orfanotrofio dal regime così duro da essere etichettato come ‘serraglio’.

“Il genio innovativo - scriveva Vincenzo De Luca - le intuizioni di investire su nuovi macchinari e nuove tecnologie valorizzando la professionalità, hanno portato la sua azienda, anche con la valida cooperazione dei familiari, ai vertici nazionali per l’apprezzata qualità. Orazio Boccia è uno di quegli uomini che hanno contribuito al progresso dell’Italia facendo diventare un paese distrutto dalla II Guerra Mondiale una delle superpotenze industriali ed economiche del secolo scorso. La vicenda umana ed imprenditoriale dell’Autore si snoda attraverso i decenni, i grandi fatti epocali e le minute storie locali, i movimenti d’opinione e le ideologie. Sullo sfondo anche la trasformazione della nostra comunità che diventa, nel corso degli anni, una città simbolo del rinnovamento civile, urbano e produttivo, grazie anche al lavoro di uomini come Orazio Boccia".