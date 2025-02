Influencer scomparsi ritrovati mentre sorseggiano un the, erano senza campo e ignari dell'allarme

Pordenone, ritrovati da soccorso alpino in buone condizioni gli influencer scomparsi

Sono stati ritrovati dal soccorso alpino, a quanto apprende l'Adnkronos, Michele D'Alessio e Rossella Del Console, i due influencer partiti da Bari con un vecchio camion da loro trasformato in camper e dei quali si erano perse le tracce da lunedì scorso, quando il fratello del ragazzo ha denunciato ai carabinieri di Trieste la loro scomparsa.

Erano in una zona senza copertura telefonica, e per questo di fatto irraggiungibili e ignari dell'allarme lanciato dai familiari anche sui social per la loro scomparsa. I due giovani sono stati rintracciati, in buone condizioni di salute, a Claut, in provincia di Pordenone, mentre sorseggiavano un the.