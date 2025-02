Cos’è Insecam.org: il sito russo che ha tutte le nostre webcam

Insecam.org permette di vedere in diretta i video trasmessi da migliaia di telecamere nel globo non protette da password

Le rivelazioni del Wall Street Journal su una presunta nuova unità di spionaggio russa che sta monitorando l'Occidente ha riportato all'onore delle cronache il tema della sicurezza online e in particolare le possibili minacce che arrivano da Mosca.

In questo senso montano i sospetti anche su Insecam.org, un sito russo nato nel 2005 che permette di vedere in diretta i video di migliaia di telecamere in tutto il globo suddivise per città, tipologia e Paese. Insecam.org nel 2014 è stato chiuso per breve tempo su pressioni del governo del Regno Unito ma poi è tornato a operare come sempre.

A lanciare l'allarme è stato il giornalista americano Christophe Haubursin dopo aver visionato diversi video di telecamere di New York. Va sottolineato che l'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di occhi elettronici presenti sulla piattaforma (200) dietro a USA e Giappone e il primo in Europa.

Su Insecam.org si può vedere davvero di tutto, dal giardino di una casa privata a Milano o in qualsiasi altra città italiana fino a magazzini, aree di sosta e negozi. Si tratta perlopiù di contenuti innocui, ad esempio per avere notizie sul meteo in una determinata zona, ma c'è da chiedersi quanto questo servizio sia lesivo della privacy.

I creatori di Insecam.com sottolineano che "tutte le videocamere presenti sul sito non sono dotate di password di protezione" e che non vengono fornite le coordinate delle telecamere ma solo informazioni indicative e imprecise. Basta però guardare i video con attenzione e trovare un punto di riferimento come un'insegna o un numero civico per scoprire con poca fatica dove si trova la telecamera.

Se avete trovato su Insecam.org il video del vostro sistema di sorveglianza potete fare richiesta di rimozione ma il problema rimane se non provvedete a proteggerlo adeguatamente. Per questo motivo si consiglia innanzitutto di impostare una password e poi di verificare su siti come shodan.io che effettivamente i filmati non siano più accessibili. In ogni caso sarebbe bene che il sistema di videosorveglianza sia connesso a Internet solo tramite VPN per evitare hackeraggi.