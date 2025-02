Spionaggio su Jacobs, Giacomo Tortu e gli investimenti in pubblicità e sponsor: la nascita di Gt Lab srl prima del caso Equalize

Spionaggio su Jacobs, Tortu punta sulla pubblicità: nasce la newco Gt Lab Srl

Pochi mesi prima che scoppiasse il “caso Equalize”, la società milanese di “spioni” di proprietà di Enrico Pazzali, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo e accusato di aver commissionato proprio a Equalize lo spionaggio del velocista rivale Lamont Marcell Jacobs, ampliava i suoi business.

A luglio del 2024, infatti, a Milano davanti al notaio Carlo Biotti si presentava Giacomo Tortu per costituire la nuova Gt Lab srl. La newco ha come oggetto l’organizzazione e la promozione di eventi, l’attività pubblicitaria e di pubbliche relazioni nel settore sportivo e artistico ivi compresa la ricerca di sponsor e il merchandising, lo sfruttamento dell’immagine di sportivi e personaggi dello spettacolo, la gestione di corsi e centri sportivi.

Il fratello di Tortu è amministratore e socio unico della Gt Lab. Va ricordato che Giacomo Tortu è invece socio al 50% della Raptors Milano, una società sportiva dilettantistica che organizza corsi di atletica che però nel 2023 (ultimo bilancio disponibile) ha segnato ricavi per soli 47mila euro con un mini utile di 2mila 300 euro. Socio al 50% della Raptors Milano è Salvino Tortu (padre di Giacomo e Filippo) e l’altro socio al 50% è Marco Bellati, ex manager di Publitalia e i due sono azionisti paritari anche nella Sprint Academy srl che nel 2023 ha realizzato ricavi per 401mila euro (in calo dai 608mila euro dell’anno prima) chiudendo in perdita per 72mila euro.