Instagram lancia la funzione "Cerca sulla mappa": cos'è e come funziona

Instagram presenta la funzione "Cerca sulla mappa" che mostra nuovi luoghi che potrebbero essere interessanti da vedere

Instagram punta sui luoghi di interesse per stimolare la condivisione di foto e Stories. Il social network ha infatti oggi lanciato una nuova funzione chiamata "Cerca sulla mappa" che permette di visualizzare nuovi posti da visitare come ristoranti, bar e parchi. Il funzionamento del nuovo tool si basa sulle abitudini degli utenti dell'app attraverso un'analisi degli hashtag più utilizzati.

Instagram lancia "Cerca sulla mappa": come funziona il nuovo strumento

La funzione "Cerca sulla mappa" può essere utilizzata seguendo due diverse modalità dalla tab di navigazione o usando la ricerca degli hashtag. Per quanto riguarda la prima possibilità, premendo sulla nuova icona della mappa nell'angolo in alto a destra della tab di navigazione, vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie, come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla tua posizione attuale. Usando invece la ricerca degli hashtag, quando ad esempio un utente fa una ricerca utilizzando l'hashtag #ristorante per trovare consigli, nei risultati appariranno le attività commerciali nelle vicinanze pubblicate con quell'hashtag. Gli utenti possono quindi scoprire luoghi di diverso tipo attraverso due modalità e, visitando i relativi account Instagram, possono poi ottenere maggiori informazioni.

La funzione "Cerca sulla mappa" sarà disponibile inizialmente in alcuni Paesi selezionati, tra cui Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. In futuro la funzione verrà estesa ad altre nazioni.