Intimissimi lancia la linea in seta: on air il nuovo spot girato a Portofino

Intimissimi, protagonista del nuovo spot girato a Portofino la linea di capi in seta per la collezione P/E 2022

Il viaggio di Intimissimi prosegue sulla costa ligure e nella magnifica Portofino con un nuovo spot, stavolta dedicato alla nuova linea di capi in seta. La fibra deluxe esce di casa e fuori dagli schemi, entrando a far parte integrante del guardaroba di stagione.

Così, nella collezione Intimissimi troviamo la canotta a spalla larga e con scollatura profonda da portare sul denim, sotto il blazer, o sul pantalone abbinato, o la blusa girocollo con inedita mezza manica a kimono. Come riporta Engage, il brand rivisita inoltre la moda anni ’90 con la sottoveste corta in seta e pizzo rose satin, indossabile sia in ambienti interni che esterni; con o senza cintura che segna la vita, con ballerine o sneakers, seguendo una tendenza che rivede lo stile anni ’90 in chiave contemporary cool.

A raccontare la seta Intimissimi, una campagna internazionale veicolata in tv, sulla carta stampata e sul web, che prenderà il via i primi di aprile. Il nuovo spot Intimissimi racconta il viaggio di cinque donne lungo la costa ligure e nella celebre cittadina di Portofino. Partner media di Gruppo Calzedonia (cui il brand Intimissimi fa capo) sono Simple Agency per il digital e Wavemaker per la tv.