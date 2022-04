Ascolti TV ieri 10 aprile 2022: Non è L'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri 10 aprile 2022: Che Tempo che fa è il primo talk, seguono Non è l'Arena e Zona Bianca

Rai1 vince la gara degli ascolti TV con la doppia puntata della serie Noi, che ottiene in totale un netto di 3.626.000 telespettatori per il 17,5% di share. Secondo posto per Canale 5 con Lo show dei record, visto da 2.544.000 telespettatori per uno share del 12,63%. Terza posizione per Che Tempo che Fa su Rai3, seguito da 2.448.000 di spettatori per il 10,52% di share (presentazione con 1.312.000 telespettatori e 6,09% di share). Che Tempo che Fa nel Tavolo registra 1.559.000 spettatori paril al 8,55% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 10 aprile 2022 per le altre reti: The Rookie su Rai2 con 991.000 (4,22%) e Blue Bloods con 1.020.000 telespettatori (4,83%), Barry Seal – Una storia americana su Italia 1 con 989.000 telespettatori (4,71%), Zona Bianca su Rete 4 con 601.000 telespettatori (3,70%), Non è l’Arena su La7 con 938.000 telespettatori (5,62%), Gara Moto3 GP Americhe su TV8 con 491.000 (2,1%) e Seconda Repubblica – Il meglio di Recital sul Nove con 377.000 telespettatori (1,8%).

Ascolti TV ieri 10 aprile 2022 nell'access prime time

Ecco gli ascolti TV ieri 10 aprile 2022 per l'access prime time:

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.963.000 telespettatori (21,42%)

ha registrato 4.963.000 telespettatori (21,42%) Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 916.000 telespettatori (3,94%)

ha registrato 916.000 telespettatori (3,94%) Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.926.000 telespettatori (12,65%)

ha registrato 2.926.000 telespettatori (12,65%) Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.227.000 telespettatori (5,35%)

ha registrato 1.227.000 telespettatori (5,35%) Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 844.000 telespettatori (3,73%) nella prima parte e 924.000 (3,97%) nella seconda

ha registrato 844.000 telespettatori (3,73%) nella prima parte e 924.000 (3,97%) nella seconda Su La7 In onda ha registrato 803.000 telespettatori (3,48%)

ha registrato 803.000 telespettatori (3,48%) Su Tv8 Gara MotoGP – GP Americhe ha registrato 1.160.000 telespettatori (5,4%)

ha registrato 1.160.000 telespettatori (5,4%) Su Nove Little Big Italy con 344.000 telespettatori (1,5%)

