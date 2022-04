Guerra Ucraina, la Cina teme conflitto con gli Usa e accelera sul nucleare

La Cina accelera sul suo arsenale nucleare per timore di un confronto con gli Usa

La Cina ha accelerato l'espansione del proprio arsenale nucleare, dopo avere modificato la valutazione sulla minaccia rappresentata dagli Stati Uniti. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza degli intendimenti della leadership cinese. Lo sforzo nucleare cinese è antecedente l'invasione russa dell'Ucraina, ma secondo le fonti del WSJ, proprio la riluttanza degli Stati Uniti ad essere coinvolti direttamente nel conflitto avrebbe rafforzato la convinzione di Pechino di sviluppare il proprio arsenale nucleare come deterrente.

Secondo la leadership cinese, un arsenale nucleare più potente potrebbe rappresentare il deterrente necessario ad evitare che gli Usa decidano di entrare direttamente in campo nel caso di un potenziale conflitto su Taiwan. Secondo gli analisti che hanno studiato le immagini raccolte dai satelliti spia, Pechino avrebbe accelerato, tra l'altro, la realizzazione di oltre un centinaio di sospetti silos per missili con testate nucleari in una remota regione occidentale del Paese. I silos potrebbero ospitare missili in grado di raggiungere il territorio degli Stati Uniti.

