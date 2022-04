BPER Banca, Mandelli: “Il mercato dei capitali è una sfida"

BPER Banca, organizzato il convegno “Imprese e mercato dei capitali: un’opportunità per crescere”

BPER Banca, in collaborazione con lo Studio LS Lexjus Sinacta, ha organizzato un convegno a Padova per discutere delle opportunità di crescita delle imprese legate al mercato dei capitali. L’evento ha avuto luogo presso il Caffè Storico Pedrocchi e ha visto la presenza, fra gli altri, di Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate & Investment Banking BPER Banca e di Stefano Taioli, Responsabile Equity & Debt Capital Markets BPER Banca.

Durante il convegno professionisti del settore e imprenditori hanno affrontato il tema del mercato dei capitali, parlando non solo della sua importanza per le piccole e medie imprese ma anche degli avvenimenti che lo stanno influenzando, primo fra tutti il conflitto Russia-Ucraina e il conseguente effetto provocato sui prezzi delle materie prime e sull’inflazione.

Durante l'evento, Mandelli ha affermato “BPER Banca oggi può garantire un’offerta completa di servizi alle PMI nell’ambito di processi di strutturazione, collocamento e quotazione di strumenti finanziari di equity e debito. Le unità dedicate sono in grado di affiancare le imprese non solo in fase di quotazione, ma anche nelle fasi successive attraverso una consulenza specialistica e costante, ritagliata sulle specifiche esigenze del cliente, grazie ad un team di professionisti qualificati, che vantano una solida esperienza sul mercato dei capitali e rapporti consolidati con gli investitori italiani ed esteri”.

Stefano Taioli, nel suo intervento, ha spiegato che Bper Banca possiede ad oggi tutti gli strumenti necessari a seguire sia le piccole che le grandi imprese sul mercato dei capitali: "Il nostro prodotto di punta è chiaramente quello della quotazione in borsa. Per le PMI quotarsi vuol dire prima di tutto essere trasparenti verso i propri dipendenti, le proprie risorse, che sono l'asset su cui un'impresa basa la propria crescita. Inoltre gli imprenditori delle nostre quotate hanno reagito molto meglio alla situazione di crisi rispetto alle aziende non quotate, perchè hanno una capacità di analisi, di reazione e una capacità di accedere alle risorse molto superiore. Sono più preparati".

L’intervista di affaritaliani.it a Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate & Investment Banking BPER Banca