Italiaonline, "Digitale? Investimenti boom post Covid con nano imprese e..."

Italiaonline, l'ad Roberto Giacchi: "Sempre più piccole imprenditrici investono nel digitale"

La pandemia da Coronavirus scoppiata nel mondo all'inizio del 2019 ha provocato un sacco di disagi e problemi a livello economico e sanitario. Ma c'è una voce incredibilmente in controtendenza rispetto alla crisi generata dalla malattia, si tratta degli investimenti nel settore digitale. Il caso di Italiaonline è emblematico. L'obiettivo di questa azienda in forte crescita è quello di accompagnare le piccole medio imprese verso una conversione al digitale. "Il settore delle pmi, - spiega a Prima Comunicazione l'ad del gruppo Roberto Giacchi - quelle sotto i 250 dipendenti e 50 mln di ricavi, è costituito da 6 mln di aziende iscritte al Rea. Il 91% è sotto i 10 dipendenti e i 2 mln di euro di ricavi, il 50% sono ditte individuali. Il 70% appartiene al business b2c (business to consumer) e il 30% al b2b. Dopo lo scoppio della pandemia c'è stato un aumento del 3% degli investimenti da parte delle aziende nel digitale, raggiungendo la quota di 2,2 mld e 1,1 mln di imprese hanno deciso di investire, si tratta del +18% delle aziende rispetto al periodo pre Covid".

"Parliamo principalmente - prosegue Giacchi a Prima Comunicazione - di siti di e-commerce, advertising online sui social e sui motori di ricerca. Questi rappresentano quasi l'80% del totale investito e sono tutti cresciuti come investimenti nel 2020 rispetto al 2019. La cosa interessante è che la crescita è stata trainata dalle imprese nane, quelle con uno o due dipendenti, che rappresentano il 44% degli investimenti nel digitale. Poi c'è tutta una platea di piccoli imprenditori che ha capito l'importanza del digitale per lo sviluppo dei propri affari. Ed è una crescita che si è tinta sempre più di rosa: nel 2021 le donne sono circa il 40% dei partecipanti ai nostri webinar, il 28% in più rispetto agli anni precedenti. Anche da questo punto di vista è in atto un grande fenomeno d'inclusione di genere".

