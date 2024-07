Jasmine Paolini finale di Wimbledon diretta tv in chiaro? Tv8? Rai? Dove vederla in diretta tv e streaming

Jasmine Paolini in finale di Wimbledon 2024 dove vedere la tennista italiana in tv e streaming

Jasmine Paolini si prepara al secondo appuntamento con la storia. Dopo aver scaldato il cuore dei tifosi con un Roland Garros incredibile (dove è arrivata in finale contro sua maestà Iga Swiatek), la 28enne tennista azzurra (numero 7 del mondo, ma da lunedì salirà al quinto posto del ranking Wta) è finalista a Wimbledon (match in programma sabato 13 luglio 2024 orario d'inizio ancora da fissare, ma dovrebbe essere alle 15). Prima italiana a riuscirci nella storia. L'ultimo ostacolo sulla strada che porta alla conquista dello Slam sull'erba? La campionessa ceca Barbora Krejčíková (già sicura di essere almeno 14° al mondo, sarebbe 10° in caso di vittoria). Avversaria ostica, ma ampiamente alla portata della tennista italiana in grande forma e fiducia dopo la strepitosa vittoria in rimonta contro la Vekic in semifinale. Jasmine Paolini contro Barbora Krejčíková, dove vedere la finale di Wimbledon 2024? Guida veloce per seguire il match in tv e streaming.

Jasmine Paolini, finale Wimbledon 2024: diretta tv in chiaro? Tv8? Rai?

La sfida finale tra Jasmine Paolini e Barbora Krejčíková andrà o non andrà in diretta tv in chiaro? E' prevista una diretta su Tv8, piuttosto che sulla Rai? Se lo stanno chiedendo in molti in rete in queste ore, ma salvo colpi di scena, la finale di Wimbledon non sarà free sul piccolo schermo. Come noto infatti la lista AgCom degli eventi sportivi di interesse nazionale da trasmettere in chiaro è in fase di aggiornamento (se ne parlò già in occasione del match che consegnò l'Australian Open a Jannik Sinner a gennaio, con Medvedev sconfitto dal tennista italiano), ma al momento la finale di un torneo dello Slam (e quindi Wimbledon) non è compresa tra essi (a differenza ad esempio di Coppa Davis e Fed Cup se l'Italia è in corsa per la vittoria).

Jasmine Paolini, dove vedere la finale di Wimbledon 2024 contro Barbora Krejčíková in tv

La partita tra Jasmine Paolini e Barbora Krejčíková che assegnerà il titolo di Wimbledon 2024 sarà trasmessa in pay tv su Sky che detiene i diritti in esclusiva dello Slam sull'erba londinese. Match in diretta sabato 13 aprile 2024 su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Tennis (203)

Jasmine Paolini in finale a Wimbledon 2024 dove vederla in streaming

La finale femminile di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Barbora Krejčíková sarà trasmessa in diretta streaming su SkyGo e su Now.