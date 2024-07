Wimbledon, Jasmine Paolini in finale. Vekic ko. "Sono mesi folli"

Wimbledon, Jasmine Paolini in finale. Vekic ko. "Questi ultimi mesi sono stati folli per me"

"È stata durissima, all'inizio ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi di migliorare un pochino perché stavo servendo veramente male. Cercavo di pensare a quello che dovevo fare in campo punto dopo punto e me lo ripetevo dentro - ha spiegato Jasmine Paolini dopo la vittoria contro Donna Vekic in semifinale a Wimbledon -. Non c’è un posto migliore in cui lottare su ogni palla. E’ bellissimo giocare davanti a questo pubblico. Per un tennista questo è il posto per giocare. Grazie per avermi sostenuta".

La tennista italiana - numero 5 del mondo nelle classifiche Wta che usciranno lunedì e alla seconda finale Slam di fila (dopo quella contro il Roland Garros di inizio giugno - ha giocato davanti ai genitori e al fratello, che l'hanno sostenuta anche quando Vekic sembrava avere la partita a portata di mano: "Penso che per la mia famiglia non sia stato facile vivere una partita come questa, una montagna russa emotiva. Mi hanno sostenuto da sempre e per questo gli sono grata - ha sottolineato Paolini -. Questi ultimi mesi sono stati folli per me. Mi devo ancora rendere conto, però sto provando a concentrarmi su quello che devo fare in campo e vivere bene quello che sto facendo. Giocare in questo stadio è un sogno. Guardavo le finali da ragazzina, ma oggi vivo alla giornata, anche se rimane una situazione folle".

Wimbledon, storica Jasmine Paolini in finale, Vekic ko in tre set

E' stato il tie-break del terzo set a decidere la prima finalista del singolare femminile di Wimbledon. L'azzurra Jasmin Paolini è la prima storica, per l'Italia, finalista nello Slam londinese. La numero 7 del mondo si è imposta dopo una gara di grande sofferenza sulla croata Donna Vekic, numero 37 Wta, in tre set in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 (10-8).

La Paolini dopo aver perso il primo parziale, dominato da Vekic in 35 minuti, per 6-2, reagisce in un secondo set equilibrato, deciso dal break nel decimo gioco, per 6-4. Partita di sofferenza e sempre all'inseguimento per la Paolini che nel terzo e decisivo set passa avanti con la Vekic che annulla il primo match point per la Paolini sul 5-4 det terzo. Poi la croata annulla un secondo match point sul 6-5, ma alla terza occasione sul 9-8 al tie-break del set decisivo l'errove della Vekic regala la gioia più grande alla tennista italiana.

Jasmine Paolini (foto Lapresse)



La Paolini diventa con il successo contro la Vekic, la prima italiana di sempre in finale a Wimbledon e la prima tennista da Serena William a fare finale al Roland Garros e Wimbledon consecutiva, con una gara batticuore con la più lunga semifinale a Wimbledon. Sabato l'azzurra attende la finale per il trono d'Inghilterra contro la vincente della sfida tra la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking, e la ceca Barbora Krejcikova, 32esima Wta.