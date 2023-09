L'ex Sole 24 Ore Plateroti nuovo direttore di NewsMondo.it

L'ex vicedirettore del Sole 24 Ore Alessandro Plateroti approda in Delta Pictures alla guida di NewsMondo.it

Plateroti nuovo direttore di NewsMondo.it. L’ex vicedirettore e corrispondente del Sole 24 Ore andrà così alla guida del quotidiano online proprietà del gruppo Delta Pictures Editore da questo settembre. Non è ancora chiaro il giorno preciso in cui salirà sulla nuova poltrona.

La sua nomina, come scrive Engage, è vista come un passo strategico per rinvigorire l'aspetto editoriale di NewsMondo.it, un sito che si posiziona all'interno del Gruppo Editoriale Delta, comprendente oltre 19 magazine di spicco.

"La nomina di Alessandro Plateroti come Direttore di NewsMondo.it è un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione", dichiara Nicola Burgay, Amministratore Unico di Delta Pictures. "Siamo entusiasti di collaborare con una figura di così grande esperienza e competenza nel settore dell'informazione. Con la guida di Plateroti, miriamo a espandere ulteriormente il nostro pubblico e a rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato".