L’ex star di “Baywatch” Nicole Eggert: "Chemio contro il cancro". Come sta l'attrice

L’ex star di “Baywatch” Nicole Eggert: "La chemio contro il cancro ha funzionato"

A gennaio Nicole Eggert aveva rivelato la sua battaglia contro una rara forma di cancro. Ora, la 52enne attrice che interpretava Summer Quinn in "Baywatch" (e famosa anche per la precedente serie tv Baby Sitter, anni '80, con Scott Baio), in un video social ha raccontato ai suoi fans come procede: "Le chemio hanno funzionato, hanno funzionato, hanno funzionato!", le sue parole cariche di coraggio e speranza.

"Il mio corpo ha risposto perfettamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell'area, ho il via libera per procedere e programmare l'intervento" ha raccontato sui social Nicole Eggert in lacrime. "Questa settimana c'è stato il compleanno di mia figlia e la festeggerò alla grande, perché se lo merita e perché è stata un'ottima collaboratrice".

A dicembre 2023 la diagnosi di un cancro al seno "molto raro" e Nicole Eggert aveva raccontando a Inside Edition che i medici le avevano trovato anche un altro cancro nei linfonodi. L'ex star di "Baywatch" aveva spiegato di volersi "prendere a calci" per non aver controllato regolarmente il suo seno e aveva dato in parte la colpa alle protesi mammarie che si era fatta impiantare all'età di 19 anni, il cui tessuto aveva reso più complicato individuare eventuali anomalie nel suo petto.

La 52enne ex Baywatch aveva iniziato a preoccuparsi quando aveva iniziato a prendere peso velocemente (11 chili in tre mesi) e poi quando a ottobre 2023 aveva avvertito un "un dolore terribile" al seno sinistro. "Sono andata dal mio medico di base e mi ha detto che dovevo andare subito a farmi visitare. Il problema era che non riuscivo a fissare un appuntamento perché era tutto prenotato. Quindi ho dovuto aspettare fino alla fine di novembre", il racconto di Nicole.

"Riesco a sentire il nodulo al seno, è necessario eliminarlo. Quindi bisogna solo capire se devo fare il trattamento prima dell'intervento o dopo. Ogni secondo che passa ed è dentro di me, sta crescendo e voglio semplicemente eliminarlo", le successive parole della Eggert. Due mesi dopo l'annuncio, l'attrice aveva condiviso sui social un video in cui si rasava i capelli in vista della chemio: "Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo".