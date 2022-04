L'Oreal, Anna Chiara Gaudenzi a capo della comunicazione

Anna Chiara Gaudenzi saluta Startupitalia e va da L’Oreal. La giornalista lascia la direzione editoriale di Startupitalia per andare, da questo lunedì 4 aprile, a guidare la comunicazione corporate di L’Oréal Italia. A rivelarlo è la stessa Gaudenzi che, con un post su Linkedin, ha salutato la redazione e i lettori di Startupitalia. La giornalista prende il posto di Alessandra Sabellico e nel nuovo ruolo in L’Oréal Italia risponde a Filippo De Caterina, direttore Corporate Affairs&Engagement. È quanto riporta Primaonline.

Anna Chiara Gaudenzi, chi è la nuova guida della comunicazione di L’Oreal

Laureata in Letteratura comparata alla Statale di Milano, ha conseguito un master in giornalismo alla Iulm. Gaudenzi fino al 2014 ha lavorato come giornalista presso Affari Italiani. A marzo dello stesso anno, approda a Startupitalia, per cui ha cominciato a gestire gli account social, organizzare eventi, oltre che a realizzare contenuti, lavorando quotidianamente con realtà come Axa, Mondadori Education e Microsoft per cui ha seguito anche il format “la Nuvola Rosa”.

Infine, nel 2017 l’arrivo alla direzione editoriale del magazine dedicato al mondo dell’innovazione, ruolo che ha lasciato a fine marzo, per intraprendere ora una nuova carriera nel mondo della comunicazione a L’Oréal.