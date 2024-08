John Elkann, La Repubblica vale sempre meno. Tra truffa all'Inps e svalutazione: conti in rosso

Gedi, i conti non tornano: La Repubblica continua a perdere valore: brutte notizie per John Elkann

Il gruppo Gedi ha diffuso i dati sul bilancio consolidato 2023 e non ci sono buone notizie per la proprietà. Il quotidiano La Repubblica infatti continua a perdere valore e la gestione di John Elkann finisce sempre più nel mirino della critica. La Repubblica oggi, infatti, - si legge nel bilancio e lo riporta Open - vale 65,5 milioni di euro. Il suo valore è sceso ulteriormente rispetto ai conti presentati lo scorso anno. Va male anche la ex Finegil, il gruppo di quotidiani locali collegato a quello fondato da Eugenio Scalfari, che adesso vale 10,2 milioni di euro dopo una maxi-svalutazione da 46,3 milioni di euro operata durante il 2023. Gedi ha chiuso il 2023 con una perdita netta di 103 milioni di euro nonostante la vendita di numerose testate locali che aveva in portafoglio.

A pesare decisamente su questa svalutazione del quotidiano La Repubblica è anche la vicenda giudiziaria relativa all'inchiesta aperta dalla Procura per una presunta truffa all'Inps, una vicenda ancora in corso e che sta mettendo ancora più in difficoltà il gruppo Gedi. Sono gli stessi amministratori a spiegare la questione nella loro relazione. "I crediti e altre attività finanziarie", scrivono gli amministratori di Gedi, "includono tra l’altro l’ammontare di cassa attualmente indisponibile per il Gruppo in quanto sottoposto a sequestro o ad altri provvedimenti giudiziari. Tale importo, pari a euro 22,8 milioni si riferisce all’indagine notificata nel 2021 con informazione di garanzia e risulta pertanto escluso dalle disponibilità liquide". Poi nella relazione c'è anche un altro dettaglio che fa capire quanto questa inchiesta giudiziaria stia impattando sul gruppo: gli esborsi finora avvenuti nei confronti di Inps per quella vicenda - spiegano - ammontano a 11,3 milioni di euro.