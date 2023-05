La rivincita di Paola Ferrari in Rai: "Fazio-De Stefano? Felice dell'addio"

Rai, Paola Ferrari si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Contenta dell'addio di Fazio e De Stefano"

“Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario”. Ad affermarlo è la giornalista sportiva Paola Ferrari che, a “Un giorno da pecora”, dice la sua sul corso della televisione pubblica a pochi giorni dai nuovi palinsesti.

Intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la Ferrari ha rivelato: “Il cambiamento che ho preferito di più? Sicuramente quello di Rai Sport”, non nascondendo di non amare particolarmente la direzione di Alessandra De Stefano. “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”.

Poi, la verità sulla partenza di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata. “Sono più contenta della partenza di Fazio”, rivela Paola Ferrari. “L’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio”.