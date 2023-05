X Factor, confermati solo tre giudici: ecco chi salta. Torna un grande nome

X Factor, confermati solo tre giudici: Morgan arriva al posto di Rkomi

X Factor sta per tornare con un giudice d’eccezione. Da domenica 11 giugno, all’Allianz Cloud di Milano, inizierà la prima fase del casting con le audizioni. E, come rivela Dagospia, al tavolo della 17esima edizione del talent show si siederanno come sempre quattro giudici, di cui uno inaspettato.

A differenza dello scorso anno quando la giuria venne cambiata per intero, nella prossima edizione su quattro giudici ne rivedremo ben tre. A essere confermati, infatti, sono stati Fedez (per la settima volta in giuria), Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Salta invece la poltrona del rapper milanese Rkomi. Al suo posto arriverà Morgan, forte della presenza in ben otto edizioni (di cui cinque da vincitore).

Confermata alla conduzione Francesca Michielin, la quale ha firmato ormai l’anno scorso un contratto biennale. La fase di casting, fino alla scelta dei concorrenti ufficiali, avverrà durante l’estate e sarà trasmessa in autunno su Sky Uno, prima delle puntate live.